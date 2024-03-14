Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ceylan Atınç Tanrıverdi: Trendleri çok takip etmiyorum

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu stil danışmanı ve moda direktörü Ceylan Atınç Tanrıverdi oldu.



Ceylan Atınç Tanrıverdi, Ceyda Düvenci’nin “Stil nedir?” sorusunu “Coco Chanel ‘moda geçicidir, stil kalıcıdır.’ der. Dolayısıyla moda, sektörün bize dayattığı en geç altı ayda bir değişen trendler örgüsü. Oysaki stil daha kalıcı insanın hayatı boyunca devam ettirebileceği, o stile yeni şeyler ekleyip trendleride kendi stiline adapte edip aslında çok hoş bir çizgide yaşayabileceği tarzdır" diye yanıtladı.



Ceylan Atınç Tanrıverdi, nasıl stil sahibi olunacağına dair şunları söyledi:

“İyi bir ışık alan yerde, iyi bir boy aynası ve telefonumuz lazım. Şimdi dolabımızı çok yanlış kullanıyoruz. Aldığımız bir iki kere giydiğimiz parçalarla dolu ve bu sürdürebilir değil. Dolabımızdaki parçaları uzun süreli kullanabilmeliyiz. Mesela üzerimdeki bluz en az 10 yıllık, yeni bir şey almıyorum, trendleri çok takip etmiyorum, kendi tarzımda trendler olduğunda satin alıyorum ve en az 5-10 kombinle giyebileceğim şeylerin peşindeyim ama bunu ayna karşısında çalışarak yapıyorum. Benden danışmanlık alanlara veya öğrencilerime de bunu tavsiye ediyorum; iyi bir boy aynasında belirli styling günleri yapmak. Yani çalışmak; bak bununla bunu giydim güzel oldu çünkü inanın çoğu insan aynaya bakmadan dışarı çıkıyor. Ayakkabı uydu mu? Çorabı düzgün durdu mu? Beğenmediği bir şey var mı? Bunlara bakmıyoruz, çok hızlı bir şekilde evden çıkıyoruz. Oysaki çok kısa bir çalışma yapmak bize tarz kazandırır. Bir pazar gününü ayırıp gerçekten saatlerce denemelisin ve bunu sevmelisin. Denediğin kombin hoşuna gittiyse fotoğrafını çekip dosyalayabilirsin. Daha önceden yaptığın kombinler çok hoşuma gitmiş olabilir, sana çok yakışmış olabilir o kombini deneyip fotoğraflayıp dosyalayabilirsin. Kendine ayda bir styling günü yapmalısın. Dolabını indirip biriyle birlikte ya da tek başına ‘bu oldu, olmadı, beğendim, beğenmedim, Neden beğenmedim? Başka türlü nasıl giyebilirim? Şık bir yere gitsem nasıl adapte edebilirim? Akşama çevirmek istesem bu kombini nasıl ayakkabı çanta alabilirim?’ gibi sorularla bunu düşünerek bizler için eğlenceli bir şey. Gardırop detoksu dediğimiz şeyde bu. Bunu sezonluk yapabilirsin, aylık yapabilirsin, yıllık yapabilirsin, eğer yazlık kışlık yapıyorsan ona göre adapte edebilirsin. O zaman giymediğin şeylerin farkına varacaksın, boşuna para vermeyeceksin, tarzını yakalayacaksın. Örneğin bir kazak aldım ve bu süreçte giymediğimi fark ettim işte onu kenara ayırıcaksın ve yerine yenisini alabilirsin.”

