Bebe Rexha: Lütfen kilolarımı eleştirmeyin!

Sahne adı Bebe Rexha olan Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı Bleta Rexha, son dönemde aldığı kilolarla ilgili konuştu. The Jennifer Hudson Show'a konuk olan 34 yaşındaki şarkıcı, aldığı 13 kilonun nedenini açıkladı.

Her zaman kilo sorunu yaşadığını söyleyen şarkıcı, son dönemde 13 kilo birden almasının nedeninin polikistik over sendromu olduğunu açıkladı. Rexha, bu hastalığın birçok kadının kilo almasının, hatta obezite sınırına gelmesinin nedeni olduğunu hatırlattı.

"Çok kısa sürede 13 kilo aldım. Belki de biraz daha fazla" diyen Rexha, "Ama olumlu davranmamız ve insanlara sevgi göstermemiz gerek" ifadesini kullandı.

Kendisini aldığı kilolar yüzünden eleştirenlere bu kötü sözleri söylemeyi bırakmaları için yalvaran Rexha, eleştirilerin ve kendisiyle dalga geçilmesinin "zor bir durum" olduğunu belirtti.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?



Polikistik over sendromu, kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında geliyor. Hastalık, düzensiz adet kanamalarına, saç dökülmesine, akne sorununa ve kilo almaya neden oluyor. Hastalık insülin (şeker) metabolizmasını da bozduğu için özellikle göbek etrafında kilo artışı gözlemleniyor.