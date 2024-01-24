Belçim Bilgin ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşünüyor

"6 AY HAREKETSİZ YATTIM"

Belçim Bilgin "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.

Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin 'Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?' sorusuna da yanıt verdi.