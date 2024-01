Belçim Bilgin ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşünüyor

"BENCE İSİMLERİMİZİN BİR ÖNEMİ YOK"

Bunun üzerine Belçim Bilgin, ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi ve "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım" ifadelerini kullandı.