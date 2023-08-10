Bella Hadid işe geri döndü: 5 ay sonra setteki ilk günüm

Son dönemin popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, bu sebeple mesleğine ara vermişti.



Birkaç gün önce sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaşan Hadid, "İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" şeklinde konuşmuştu.



"5 AY SONRA SETTE İLK GÜN" Tüm bunların ardından Bella Hadid, 5 ay sonra işine geri döndü. Tiktok üzerinden makyaj odasında paylaşam yapan ünlü isim, "5 ay sonra sette ilk gün" ifadelerini kullandı. "KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"



Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz hafta kardeşi Bella Hadid ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşmış ve “Geri dönmek için sabırsızlanıyor” demişti.



Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etmişti. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun