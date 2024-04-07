Bella ve Gigi Hadid'in ablası Filistinliler adına film şirketi kurdu

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella ve Gigi Hadid'in ablası Alana Hadid, "Filistinlilere ait bağımsız bir film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımladığı "Watermelon Pictures" adlı şirketi kurdu

Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesinin haberine göre, Hadid, yeni bir film yapım ve dağıtım şirketine liderlik edeceğini açıkladı.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, kültürel temsil ve dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen film yapımcılarının seslerini duyurmaya odaklanılacağı belirtilerek, "yaratıcı direniş için çabalayan dışlanmış seslere" güvenli sığınak sağlamayı ve adaletsizliğe direnmeleri için izleyicilerin eğitilmesinin de amaçlandığı ifade edildi