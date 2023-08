Bella Hadid'in babası Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

BELLA HADID, DEPREMZEDELER İÇİN TÜRKEVİ'NE YARDIM KUTULARI GETİRMİŞTİ

New York'taki Türkevi'ne Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletmişti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etmişti. Bella Hadid, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından New York'taki Türkevi'nde depremzedeler için toplanan yardımlara destek olmuştu.



