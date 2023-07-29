Beren Saat'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

2014 yılında Los Angeles şehrinde dünyaevine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 9. yıl dönümlerini kutluyor. Sosyal medyada sık sık aşklarını ilan çiftten Saat, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşım yaptı.
Saat, Kenan Doğulu’nun kendisini öptüğü kareyi “9. yılımız kutlu olsun sevgilim” notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz yıl GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri'nde eşi Kenan Doğulu'ya 'Yılın İkonu' ödülünü veren Beren Saat, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" diyerek gündem olmuştu.
Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını dile getirmişti. İkilinin bu romantik anları uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.
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