Beren Saat'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

Geçtiğimiz yıl GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri'nde eşi Kenan Doğulu'ya 'Yılın İkonu' ödülünü veren Beren Saat, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" diyerek gündem olmuştu.



Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını dile getirmişti. İkilinin bu romantik anları uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.

