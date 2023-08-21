Bergüzar Korel ekranlara dönüyor: Yeni projesi için imaj değiştirdi

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ilk kez setlere döndü.

Dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj tazeleyen Korel, 2024'te yayınlanacak olan projedeki karakteri için saçlarını kestirdi ve sarıya boyattı.