Bergüzar Korel ekranlara dönüyor: Yeni projesi için imaj değiştirdi

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ilk kez setlere döndü.
Dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj tazeleyen Korel, 2024'te yayınlanacak olan projedeki karakteri için saçlarını kestirdi ve sarıya boyattı.
"AYNI ESRA EROL"
Yeni majını takipçileriyle paylaşan Bergüzar Korel'i görenler, ünlü ismi yakın dostu Esra Erol'a benzetti.
"Düğüm" adlı dizide "Neslihan Turhan" karakterine hayat verecek Korel'in paylaşımına "Esra Erol'a benzemiş", "Aynı Esra Erol", "Koyu renk saçla çok daha güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.
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