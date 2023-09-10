Bergüzar Korel ile Ceyda Düvenci yıllar sonra bir arada

Yayınladığı döneme damga vuran "Binbir Gece" adlı dizide birlikte rol alan Ceyda Düvenci ve Bergüzar Korel, 14 yıl sonra bir araya gelerek birlikte poz verdi.

Bergüzar Korel ile Ceyda Düvenci yıllar sonra bir arada

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve başrolünü Halit Ergenç, , ile Tardu Flordun'un paylaştığı "Binbir Gece" dizisinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.

Ceyda Düvenci ve Bergüzar Korel, önceki akşam bir etkinlikte buluştu. Ünlü oyuncular, verdikleri pozu da takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel ile Ceyda Düvenci yıllar sonra bir arada - 1

"DOSTLARLA HARİKA BİR GECE"

Düvenci paylaşımında "Uzun zaman sonra dostlarla harika bir gece. Ne çok dost özlemişim. Dostlarım sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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