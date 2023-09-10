Bergüzar Korel ile Ceyda Düvenci yıllar sonra bir arada

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve başrolünü Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci ile Tardu Flordun'un paylaştığı "Binbir Gece" dizisinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.
Ceyda Düvenci ve Bergüzar Korel, önceki akşam bir etkinlikte buluştu. Ünlü oyuncular, verdikleri pozu da takipçileriyle paylaştı.
"DOSTLARLA HARİKA BİR GECE"
Düvenci paylaşımında "Uzun zaman sonra dostlarla harika bir gece. Ne çok dost özlemişim. Dostlarım sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ceyda Düvenci
- Yaşam
- Magazin
- Bergüzar Korel
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya