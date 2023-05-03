Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İngiltere'de oy kullandı

Çocuklarının eğitimi için bir süredir İngiltere'nin başkenti, Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti oy kullandıkları haberini sosyal medyada paylaştı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İngiltere'de oy kullandı

ve çifti, çocukları Ali, Han ve Leyla’nın eğitimi için Londra’da kendilerine yeni bir hayat daha kurdu. İşleri için Türkiye'ye gidip gelen ama zamanlarını daha çok İngiltere'de geçiren oyuncu çift, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını yurt dışında kullandı.

“OYUMUZU KULLANDIK”

Korel, ıoy kullanma merkezinde Ergenç ile çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak “Oyumuzu kullandık” notunu yazdı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İngiltere'de oy kullandı - 1

Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs’a kadar devam ediyor.

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