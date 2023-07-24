Bergüzar Korel'den tatil paylaşımı: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti.

14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.

"TÜM TATİLİMİZ BÖYLE GEÇTİ"

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Bergüzar Korel, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, Ergenç'in telefonla konuştuğu kareye, şu ifadeleri not düştü:

"Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler. Ve evet ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum."