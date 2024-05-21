Belma Canciğer ile Gani Müjde'nin kızları Ecesu mezun oldu: Haklı gururum

2000 yılında dünyaevine giren yönetmen ve senarist Gani Müjde ile oyuncu Belma Canciğer 'in Ecesu ve Arda adında iki çocuğu oldu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin kızları Ecesu, Amerika'nın en önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Enstitüsü'nden mezun oldu.

"BAHTIN VE TAHTIN GÜZEL OLSUN"



Birlikte mezuniyet pozu veren çiftten Belma Canciğer, "Haklı gururum... Anca fotoğraf koyabildim. Beş yıl önce seni bu okula bıraktığımızda dört kişi gelmiş, üç kişi ayrılmıştık, bu kez kardeşin de üniversiteli olduğu için ve finalleri olduğu için üç kişiyiz ama kalplerimiz bir... Seninle ne kadar gurur duysam az, bitirme projenin sergiye çıkması bizi daha da gururlandırdı, seni çok seviyoruz. Prensesimiz artık prenseslikten kraliçeliğe terfi etti. Bahtın ve tahtın güzel olsun. Darısı kardeşinin de başına. İnanıyorum ki! Sizler gibi pırlantalar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullandı.