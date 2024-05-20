Esra Dermancıoğlu Cannes'a giden oyuncuları eleştirdi: Ben biraz utandım

2023 yılının en çok hasılat elde eden Barbie filminin yönetmeni Great Gerwig'in jüri başkanlığı yaptığı Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor. İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim akın etti.



Ünlü isimler kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelirken oyuncu Esra Dermancıoğlu, festivale giden meslektaşları hakkında konuştu.



"BİZİ TEMSİL EDEN OYUNCULAR, ORADA YARI ÇIPLAK" Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" dedi.

"BEN BİRAZ UTANDIM" Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.

TÜRK OYUNCULAR CANNES'DA Aralarında Birce Akalay, Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel gibi isimlerin olduğu birçok ünlü, bu yıl Cannes Film Festivali'ne katıldı.