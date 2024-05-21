Eminem'in kızı Hailie Jade Scott evlendi: Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum

Geçtiğimiz ay yeni bir albüm müjdesi veren Eminem'in 28 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile hayatını birleştirdi. Hailie Jade Scott, evlilik haberini sosyal medyadan paylaştı. Nikah karelerini takipçileriyle paylaşan Scoott, şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum. Daha iyi, daha güzel bir hafta sonu kutlaması isteyemezdik. Çok çok mutluluk gözyaşları döktük, kahkaha attık, güldük, çok büyük sevgiyi hissettik."

Hailie Jade Scott, sözlerine; "Evan ve ben tüm ailemize ve arkadaşlarımıza bizi bu yolculukta destekledikleri, karı - koca olarak hayatımızın yeni bölümüne başlangıcımızın bir parçası oldukları için minnettarız" diye devam etti.

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Eminem'in eski eşi Kim Scott'tan; Hailie Jade Scott, Alaina Scott (31) ve Stevie Laine Scott (22) adlarında üç kızı bulunuyor.