Berker Güven'den Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı

Bir süredir Üç Kız Kardeş adlı dizide rol alan Berker Güven'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın 42 yaşına bastı.
Uzun süredir birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Güven, Yalçın ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"MELEĞİM, BİRİCİĞİM"
Birlikte çekilen iki kareyi paylaşan Berker Güven, ilk poza "Çok seviyorum" notunu düşerken; ikinci fotoğrafa "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü.
Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"NİHAL'E AŞIĞIM"
Öte yandan Berker Güven, geçtiğimiz aylarda "Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım. O benim canım, ona nasıl mesafeli olurum? Lütfen bunu düzeltin" açıklamasını yapmıştı.