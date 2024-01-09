Berrin Yoleri ve Arya Su Gülenç Bambaşka Sohbetler'de: Peri masallarından fırlamış gibiydi

"SANAT CAMİASINA GENÇLERİMİZİ TANITMAK İSTİYORUZ"

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 8 Ocak'ta gerçekleştirecekleri projeyi şöyle anlattı:

“8 Ocak'ta 21. yüzyılın en önemli keman sanatçısı Maksim Vengerov bizim ilerinin yıldız sanatçıları olacak genç sanatçılarımızla sahneye çıkacak, onlarla performans sergileyecekler. Dolayısıyla biz de heyecanla 8 Ocak'ın gerçekleşmesini bekliyoruz. Genç sanatçılarımızı hem sanatseverlerle bir araya getirmek istiyoruz, hem de Maxim Vengerov vasıtasıyla dünya sanat camiasına gençlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bizim auditiona seçtiğimiz çok değerli genç sanatçılarımız var. Dolayısıyla bilet alıp gelen izleyiciler tabii ki çocukların eğitimine katkıda bulunmuş olucaklar."

Yoleri, sözlerine; "Bizim genç sanatçılarımız ortalama 13 yaşına kadar Türkiye'deler. 13 yaşından sonra mutlaka yurt dışında eğitim görmeleri gerekiyor. Yani kendilerini geliştirmek ve tekniklerini geliştirmek için önemli. Dolayısıyla o çocukların yurt dışında kendilerini geliştirmeleri, yarışmalara katılmaları için gerekli kaynak tabii ki de konserlerin gelirlerinden elde ediliyor" diye devam etti.