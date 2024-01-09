Berrin Yoleri ve Arya Su Gülenç Bambaşka Sohbetler'de: Peri masallarından fırlamış gibiydi

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ve Piyanist Arya Su Gülenç oldu.
"BEYAZ KUYRUKLU PİYANODAN ÇOK ETKİLENMİŞTİM"
16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışması’nda bugüne kadar kazanan en genç piyanist olan Arya Su Gülenç, “Benim babam müzik öğretmeni, ailemde herkes müzikle içli dışlı, herkes seviyor müziği. Ben 6 yaşındayken annem beni bir müzik merkezine götürmüş ve orada aslında akademik kariyerime yardımcı olsun diye bir müzik enstrümanı çalmamı istemişler. Ben de orada gördüğüm beyaz kuyruklu piyanodan çok etkilenmişim. Peri masallarından fırlamış gibi bir şeydi ve ben çok beğendim onu. 6 yaşında da piyano derslerine başladım. Aslında beni yaşıtlarımdan ayıran bir şey yoktu. Hatta babam şey derdi, hep arabada falan müzik açıyormuş ben böyle inanılmaz akor dışı sesler veriyormuşum” dedi.
"SANAT CAMİASINA GENÇLERİMİZİ TANITMAK İSTİYORUZ"
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 8 Ocak'ta gerçekleştirecekleri projeyi şöyle anlattı:
“8 Ocak'ta 21. yüzyılın en önemli keman sanatçısı Maksim Vengerov bizim ilerinin yıldız sanatçıları olacak genç sanatçılarımızla sahneye çıkacak, onlarla performans sergileyecekler. Dolayısıyla biz de heyecanla 8 Ocak'ın gerçekleşmesini bekliyoruz. Genç sanatçılarımızı hem sanatseverlerle bir araya getirmek istiyoruz, hem de Maxim Vengerov vasıtasıyla dünya sanat camiasına gençlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bizim auditiona seçtiğimiz çok değerli genç sanatçılarımız var. Dolayısıyla bilet alıp gelen izleyiciler tabii ki çocukların eğitimine katkıda bulunmuş olucaklar."
Yoleri, sözlerine; "Bizim genç sanatçılarımız ortalama 13 yaşına kadar Türkiye'deler. 13 yaşından sonra mutlaka yurt dışında eğitim görmeleri gerekiyor. Yani kendilerini geliştirmek ve tekniklerini geliştirmek için önemli. Dolayısıyla o çocukların yurt dışında kendilerini geliştirmeleri, yarışmalara katılmaları için gerekli kaynak tabii ki de konserlerin gelirlerinden elde ediliyor" diye devam etti.
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