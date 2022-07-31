Birce Akalay kendi adına açılan sahte hesapla ilgili şikayette bulundu

Son dönemde “Kuş Uçuşu” ve “Mezarlık” gibi yapımlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay , kendi adına açılan sahte hesapla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bu hesabın kendisine ait olmadığını belirten oyuncu, takipçilerini uyararak şikayette bulunduğunu belirtti.

SAHTE HESAP AÇTILAR

Akalay yaptığı paylaşımda “Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provake edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler” ifadelerini kullandı.