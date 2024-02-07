Burak Özçivit'ten iddialara yanıt: Çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'ın reklam setinde özel karavanı olmadığı gerekçesiyle kriz çıkardığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Özçivit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük ,eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı. Biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu güzelliği konuşup yaşarken iddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın. Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA"