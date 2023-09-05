Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşayan Çağatay Ulusoy, Oğuzhan Uğur ile bir araya geldi. Kilo aldığı iddia edilen ve saçlarını uzatan ünlü oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı

Son olarak "Terzi" adlı dizide başrol oynayan , gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak sunucu Oğuzhan Uğur ile bir araya gelen ünlü oyuncunun görüntüsü herkesi şaşırttı.

Oğuzhan Uğur, Ulusoy ile pozuna “Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum” notunu düştü.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı - 1

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun saçlarını ve sakallarını uzatması dikkat çekti. Ulusoy'un son haline "Bu sen olamazsın", ""Sağdaki kim?", "Çağatay Ulusoy kiloları alır, verir. Biz yine onu konuşuruz. Allah oyunculuğuna zeval vermesin" gibi yorumlar yapıldı.

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