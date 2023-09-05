Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı

Son olarak "Terzi" adlı dizide başrol oynayan Çağatay Ulusoy, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak sunucu Oğuzhan Uğur ile bir araya gelen ünlü oyuncunun görüntüsü herkesi şaşırttı.

Oğuzhan Uğur, Ulusoy ile pozuna “Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum” notunu düştü.