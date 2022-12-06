Cedi Osman'dan romantik düğün pozu

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikili, düğünlerini Çeşme'de yapmıştı.

KALBİNE ETİKETLEDİ

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, düğünde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü basketbolcunun eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; "Maşallah güler yüzünüze", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Çok güzelsiniz" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

"BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA"



Öte yandan düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda eşiyle Amerika sokaklarında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.



Ünlü oyuncunun "Bir zamanlar Hollywood'da" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Osman da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve mavi kalplerle yorum yapmıştı.