Cedi Osman'dan romantik düğün pozu

Geçtiğimiz temmuz ayında  iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelen ünlü ikiliden Osman'ın yaptığı paylaşımdaki detay dikkat çekti.

Cedi Osman'dan romantik düğün pozu

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Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı

Ebru Şahin ile Çeşme'de düğün yaptı

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen , 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikili, düğünlerini Çeşme'de yapmıştı.

KALBİNE ETİKETLEDİ

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, düğünde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü basketbolcunun eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; "Maşallah güler yüzünüze", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Çok güzelsiniz" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Cedi Osman'dan romantik düğün pozu - 1

"BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA"

Öte yandan düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda eşiyle Amerika sokaklarında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Cedi Osman'dan romantik düğün pozu - 2

Ünlü oyuncunun "Bir zamanlar Hollywood'da" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Osman da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve mavi kalplerle yorum yapmıştı.

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