Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı.

BİRÇOK YAPIMDA BİRLİKTE ROL ALDILAR

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.

