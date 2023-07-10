Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.
Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.
Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı.
BİRÇOK YAPIMDA BİRLİKTE ROL ALDILAR
Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.
CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU
Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.
Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.
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