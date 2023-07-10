Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul eden Uğur'un ailesini Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz de ziyaret etti.

Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.

Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti - 1

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı , Zafer Algöz ve de vardı.

BİRÇOK YAPIMDA BİRLİKTE ROL ALDILAR

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.

Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti - 2

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.

Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

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