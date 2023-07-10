Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşandı

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Ödemiş Adliyesi'nde görülen boşanma davası, 15 dakika sürdü.

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşandı

2015'te nikah masasına oturan ve Okan Ali adında bir çocukları bulunan ile Bülent Şakrak'ın evliliği tek celsede bitti.

ANLAŞMALI OLARAK AYRILDILAR

İkili 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşandı - 1

Ünlü çiftin 6 yaşındaki oğulları Okan Ali'nin velayeti annesi Ceyda Düvenci'ye verildi.

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşandı - 2

"GÜLMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"

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