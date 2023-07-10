Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşandı

2015'te nikah masasına oturan ve Okan Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliği tek celsede bitti.
ANLAŞMALI OLARAK AYRILDILAR
İkili 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.
Ünlü çiftin 6 yaşındaki oğulları Okan Ali'nin velayeti annesi Ceyda Düvenci'ye verildi.
"GÜLMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Ceyda Düvenci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"
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