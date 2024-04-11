Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün'ün performansına Sıla'dan destek

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun "Sana Zahmet" adlı şarkısını seslendirdi. 13 yaşındaki Melisa'nın performansı büyük beğeni toplarken Sıla'dan da destek paylaşımı geldi.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün'ün performansına Sıla'dan destek

'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği "Zahmet Olmazsa" adlı şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmadı.

Melisa Akgün'ün şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sıla Gençoğlu, paylaşımına "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düştü.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün'ün performansına Sıla'dan destek - 1

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