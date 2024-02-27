Ceyda Düvenci'nin konuğu Can Bonomo: Ben Roman’ın gülüşünde annemi görüyorum

Ceyda Düvenci “Nasıl bu kadar çok üretiyorsun? Bir yazıhanen varmış sanırım bize anlatır mısın nasıl bir şey?” diye sordu. Can Bonomo şu yanıtı verdi:

"Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum, kahvaltı yapıyorum, Roman’ı okula bırakıyorum, oradan yazıhaneme geçiyorum ve Roman’ın okul çıkışınma kadar çalışıyorum. Bazen okul çıkışı Roman’ı da oraya götürüyorum. Bu albümde zaten sürekli stüdyodaydı Roman da. Cumartesiye kadar bu şekilde çalışıyorum. Pazar günü Öykü biraz ara ver diyor. Küçük bir stüdyo var kendime kadar demolarımı kaydedebileceğim. Üst katında podcastlerimi kaydettiğim bir yer var. Bilgisayarım, resimler var içeride"

“BU ALBÜMDE HİÇ STÜDYODAN ÇIKMADIM”



Can Bonomo yeni albümü “Kara Konular”la ilgili olarak şunları söyledi:



“Bu benim 6. stüdyo albümüm. İlk defa bu albümde hiç stüdyodan çıkmadım. Bu sefer ben de, Roman da durmadan stüdyodayız. 2 sene sürdü kaydetmesi. Bu albümde ilk yazdığım şarkıyı Mabel’e götürdüm, Kalbi Hepten Kırıklar’a bayıldı ‘Tabak boş gönderilmez, ben de sana bir şey vereyim’ dedi. Bizim birlikte şarkı söylememizi çok istiyorlardı, yapmışken 2 tane yapalım dedik. Onun dışında Melike Şahin’i uzaktan izliyordum ve çok hayrandım. Ona şarkı gönderdim, o da beni kırmadı, çok şey kattı şarkıya. Gökhan benim çocukluktan beri hayran olduğum, arkadaşım demekten gurur duyduğum bir insan. Onunla beraber müthiş bir deneyimdi çünkü dünyanın en kibar en tatlı en ‘fırlama’ öğretmeni aynı zamanda.”



“ROMAN’IN GÜLÜŞÜNDE ANNEMİ GÖRÜYORUM”



Annesini erken yaşta kaybeden Can Bonomo, “Beni ben yapan birincil faktör annemi erken yaşta kaybetmiş olmam. Ben Roman’ın gülüşünde annemi görüyorum. Eğer şu ana, eşimle tanışmış olmama, Roman’a sahip olmama vesile olduysa ne mutlu bana. Annemin öldüğünü düşünmüyorum, duruyorlar öyle; oğlumun gülüşünde, yazdığım bir sözde.” dedi.

