Ceyda Düvenci'nin konuğu Didem Balçın: Ben ani çıkışları, inişleri olan bir insanım

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Didem Balçın konuk oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Çok mutlusunuz aile olarak. Mutlu bir ailede büyüyen bir çocuk mutluluğu tercih ediyor. Şaşırtmayan bir profil oldu hayatın” yorumuna Didem Balçın şunları söyledi:
“Aslında insanın çocuğu olunca daha çok fark ediyor. Ben ani çıkışları, inişleri olan bir insanım. Çocuklarım olduktan sonra çıkışlarımı ve inişlerimi daha dengede tutmak gerekiyor. Beni daha biraz dinginleştirdi. Daha farklı bir boyuta geçtim, mutluluğumu daha çok göstermeya çalışıyorum. Ben hamile kalan arkadaşlarıma ya da çocuk yapmak isteyen arkadaşlarıma şey diyorum hep, çalışırken hamile kalmak çok güzel, doğurduktan sonra çalışmak mükemmel. Eskidenmiş doğuran kadın çalışmaz, üreten kadın için böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum.”
"HİÇBİR AİLE ASLINDA MÜKEMMEL DEĞİLDİR"
Ceyda Düvenci’nin “Mükemmel Aile’yi bize biraz anlatır mısın? Ben seni başka bir filmde de gördüm diye hatırlıyorum" sorusuna Didem Balçın şu yanıtı verdi:
“Diğer film Sırrını Biliyorum’du. Aslında bu iki filmde iki sene önce çektiğim filmler. Çok uzun zaman geçti bir sürü olaylar oldu. Sinema zaten zor toparlandı. Şimdi denk geldi ikisi birer hafta ile üst üste vizyona girecek. Sırrını Biliyorum daha duygusal bir film. Mükemmel Aile daha komedi filmi. Sırrını Biliyorum hem çocuklar hem de yetişkinler için bir film aslında. Bir kız çocuğu annesi hastalandıktan sonra onu nasıl iyileştirebileceğine dair bir çözüm aramaya başlıyor ve sonra karşı komşusu olan çok gizemli bir adamı buluyor ve bu adamdan yardım istiyor ama adamın aslında doğa üstü güçleri var olduğunu inanıyor. Çok fazla sürprizi bozmak istemiyorum. Güzel bir film, okurkende oynarkende beğendiğim bir filmdi. Mükemmel Aile; çok eğlenceli bir film, hiçbir aile aslında mükemmel değildir önemli olan bir arada aile olabilmek onu anlatan bir film.”
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