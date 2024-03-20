Ceyda Düvenci'nin konuğu Didem Balçın: Ben ani çıkışları, inişleri olan bir insanım

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Didem Balçın konuk oldu.

Ceyda Düvenci’nin “Çok mutlusunuz aile olarak. Mutlu bir ailede büyüyen bir çocuk mutluluğu tercih ediyor. Şaşırtmayan bir profil oldu hayatın” yorumuna Didem Balçın şunları söyledi:

“Aslında insanın çocuğu olunca daha çok fark ediyor. Ben ani çıkışları, inişleri olan bir insanım. Çocuklarım olduktan sonra çıkışlarımı ve inişlerimi daha dengede tutmak gerekiyor. Beni daha biraz dinginleştirdi. Daha farklı bir boyuta geçtim, mutluluğumu daha çok göstermeya çalışıyorum. Ben hamile kalan arkadaşlarıma ya da çocuk yapmak isteyen arkadaşlarıma şey diyorum hep, çalışırken hamile kalmak çok güzel, doğurduktan sonra çalışmak mükemmel. Eskidenmiş doğuran kadın çalışmaz, üreten kadın için böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum.”