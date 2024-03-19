Ceyda Düvenci'nin konuğu Ece Uslu: Seçici davranıyorum

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Ece Uslu konuk oldu. Ceyda Düvenci’nin “Neden uzaklara gittin?” sorusuna Ece Uslu şu yanıtı verdi:
“Uzaklara gitmedim. Uzun süre Karagül setinde kaldığım için arkadaşlarımdan, ailemden uzak kaldım. İzmir’e mi dönsem diye düşündüm. Annemde kalayım dedim, pandemi patladı. Nisan’da evime geçtim. Çeşme’deyim şu an. Biraz seçici davranıyorum. Eskiden daha gençtik, bir de iş konusunda da hep aynı şeyleri tekrarlamak yıprattı beni. Farklı karakterleri canlandırmak istiyorum.”
"ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİ DEĞİLDİM"
Resim yaptığını belirten Ece Uslu, “Çocukluğumdan beri resmi çok seviyorum. Resim yapmak terapi yönetimimmiş benim, büyüdükçe anladım. Çalışkan bir öğrenci değildim. Keşke küçüklüğümden beri üstüne düşseymişim. Akrilik çalışıyorum. Atölyemi hazırladım. Bakalım neler çıkacak.” dedi.
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