Ceyda Düvenci'nin konuğu Kaan Sekban: Komedyenler başarısız olma kaygısı taşıyor

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu komedyen ve sunucu Kaan Sekban oldu. Düvenci “Şaka, çok ciddi bir sanattır” cümlesinin peşinden giderek programı başlattı. Düvenci “Öncelikle on sene bankada çalıştıktan sonra kurumsal hayatı bırakıp gösteri dünyasına geçiş yaptın. Bu yolu daha önce bulamamana sebep olan neydi?” diye sordu. Sekban “Çocukluğumda yaşadıklarımın gösteri dünyasındaki hayatımı nasıl etkilediğini kitabı yazarken fark ettim. Aileden yana hep çok şanslı bir çocukluk yaşadım. Ortaokuldan itibaren çocuk tiyatrosu oyunculuğu yaptım ama liseden sonrada “normal” bir meslek edinmek istediğim için bankacılığa yöneldim” diyerek gösteri dünyasına geç girmesinin sebebini açıkladı.

“AİLEDEN SONRA SANA BAŞKA NELER İYİ GELİYOR?”



Sekban “Güldürmeninde yanı sıra gülmeyide çok seviyorum. Lisede hep beni çok güldüren insanlarla arkadaşlık ettim. Hala en yakın arkadaşlarım onlardır ve biz en ufak bir şeye bile çok güleriz. Bu biraz sinir hastalığı gibi durabiliyor” dedi. Sohbetin devamında Düvenci “İki sene üst üstte ödül almak seni neden şaşırttı?” diye sordu. Sekban “Çünkü seyircinin birebir oy verdiği bir ödüldü. Türkiye’deki bütün iyi isimlerin stand-up yaptığı bir dönemdi. Gösteri yapmam beni o kadar tanınıyormuş gibi göstermediği için iki sene üst üstte ödül almam beni çok mutlu etti" dedi.



"KOMEDYENLER BAŞARISIZ OLMA KAYGISI TAŞIYOR"



Düvenci “Peki sence neden bu kadar az komedyen var?" diye sordu. Sekban, “Uzun yıllar Cem Yılmaz ve Ata Demirer sektörü domine ettikleri için belki de insanlar biraz korkmuş olabilir. Çünkü onlar çok başarılı oldukları için onlar gibi olamayınca başarısız olma kaygısı yaşıyor olabilirler. Başarısızlık kaygısından ötürü insanların çoğu onları taklit etmesine sebep olmuş olabilir. Özgün olamadığınız zamanda tuttunma şansınız yok diyebilirim” dedi.



Sekban yurt dışındaki komedi külupleriyle ilgili “Hem Los Angeles’ta hem New York’ta 7-8 kere sahne aldım. Kariyerimide biraz yurt dışına çevirmeyi palnlıyorum. Türk şakaları değilde o şehire özgü şakalar yapıyorum. Komedi, doğru kodlanırsa evrenseldir" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Sekman “O kadar mutlu oldum ki, anlatamam...” yazdı.