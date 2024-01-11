Ceyda Düvenci'nin konuğu Mehveş Emeç: Babamı kaybettiğimde kırılmalarım başladı

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu piyanist akademisyen Mehveş Emeç oldu. Mehveş Emeç, Ceyda Düvenci’nin “Ben sizin boş durduğunuzu düşünmüyorum ama biz sizden neden mahrum kaldık?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Öyle oldu, ben 2000 yılında Türkiye'ye döndüm. Londra'dan Paris'e taşınma düşüncelerindeydim fakat sonra eşim Özal Birol'la tanışınca Türkiye'ye dönme zamanım gelmiş artık dedim, vatanımı da çok özlemiştim aslında. O yıllarda doktoramı yapmış olduğum için akademik kariyere devam etmem söz konusu oldu. Bir ikilemdeydim, sahneye devam edeyim mi yoksa bir üniversiteye girip çalışayım mı. İkinciyi seçtim ama üniversitede girip çalışmak büyük sorumlulukmuş o kadar da kolay değilmiş. Kendi saatlerinizi kendiniz seçemiyorsunuz, kendi öğrenci sayınızı kendiniz seçemiyorsunuz, çok büyük bir sorumluluk. Aslında yaptıkça hoşuma gider oldu ama hem o hem de sahne belli bir dönemde olamadı."
"HER ŞEY DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Emeç sözlerine "Şimdi oluyor, şimdi hala üniversite devam ediyor ama belkide olgunlaştım ve zamanı daha iyi yönetebiliyorum diye düşünüyorum çünkü gün 24 saat şu andaki tempom epey fazla 8-10 saat günde ama ona rağmen üniversiteye de vaktim oluyor. 4 kedim ve 1 köpeğim de zaman alıyor ama çok tatlı bir tarafı hayatın. Eşim var, çok sevdiğim kızım var. Şu anda her şey disiplinli bir şekilde devam ediyor" diye devam etti.
"BABAMI KAYBETTİĞİMDE KIRILMALARIM BAŞLADI"
Ceyda Düvenci “Çok kıymetli bir çocukluk var ardınızda. Acılı bir son var babayla. Sevgili Çetin Emeç’ide buradan rahmetle analım. Atlatılabilir bir şey değil elbette bir evlat içinde bir ülke içinde bir terör saldırısı sonucu kaybettik Çetin Emeç'i çok kıymetli bir isimdi. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?” ifadelerini kullandı.
Mehveş Emeç, “Sevgi dolu bir çocukluk, çok büyük sorumluluklar yüklenen bir çocuk ama her şeyi yine de sevgiyle halletmiş bir çocuk. Birazda baş kaldırmayan, anne babanın söylediği her şeyi uyumlu olarak yapan bir çocuk. Babamı kaybettiğimde kırılmalarım başladı, o zaman 26 yaşındaydım" dedi.
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