Ceyda Düvenci'nin konuğu Mehveş Emeç: Babamı kaybettiğimde kırılmalarım başladı

"HER ŞEY DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Emeç sözlerine "Şimdi oluyor, şimdi hala üniversite devam ediyor ama belkide olgunlaştım ve zamanı daha iyi yönetebiliyorum diye düşünüyorum çünkü gün 24 saat şu andaki tempom epey fazla 8-10 saat günde ama ona rağmen üniversiteye de vaktim oluyor. 4 kedim ve 1 köpeğim de zaman alıyor ama çok tatlı bir tarafı hayatın. Eşim var, çok sevdiğim kızım var. Şu anda her şey disiplinli bir şekilde devam ediyor" diye devam etti.

"BABAMI KAYBETTİĞİMDE KIRILMALARIM BAŞLADI"

Ceyda Düvenci “Çok kıymetli bir çocukluk var ardınızda. Acılı bir son var babayla. Sevgili Çetin Emeç’ide buradan rahmetle analım. Atlatılabilir bir şey değil elbette bir evlat içinde bir ülke içinde bir terör saldırısı sonucu kaybettik Çetin Emeç'i çok kıymetli bir isimdi. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?” ifadelerini kullandı.

Mehveş Emeç, “Sevgi dolu bir çocukluk, çok büyük sorumluluklar yüklenen bir çocuk ama her şeyi yine de sevgiyle halletmiş bir çocuk. Birazda baş kaldırmayan, anne babanın söylediği her şeyi uyumlu olarak yapan bir çocuk. Babamı kaybettiğimde kırılmalarım başladı, o zaman 26 yaşındaydım" dedi.

