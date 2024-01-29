Ceyda Düvenci'nin konuğu oyuncu Hülya Uyar: Yalı Çapkını’nı çok seviyorum

"TÜRKİYE’DE İLK YÖNETMENİM İBRAHİM TATLISES’Tİ"



Almanya’dan Türkiye’ye geldiğinde ilk İbrahim Tatlıses ile çalıştığını belirten Hülya Duyar, “Türkiyede ilk yönetmenim İbrahim Tatlıses’ti. İlk tecrübem çok güzeldi ama yayınlanmadı. Gülse Birsel Avrupa Yakası için çağırmıştı beni ama Türkçem çok kötü olduğu için olmadı. Gülse de Almanya’da beni filmlerimden keşfetmiş.” dedi.

“YALI ÇAPKINI’NI ÇOK SEVİYORUM"

Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde rol alan Hülya Duyar, “Yalı Çapkını’nı çok seviyorum. Ben bir OGM fanıyım, Onur Bey’in ve Gülseren Hanım’ın hayranıyım. Kadrolu oyuncu gibiyim resmen, hiç çıkmak istemiyorum.” dedi.



“BEYNİM SIFIRLANIYORDU”



2021 yılında beynin tümör çıkan Hülya Duyar, “Setteyken kendimi iyi hissetmiyordum. Böyle aniden beynim sıfırlanıyordu. Sonra Adana’da tatilde bayıldım. Hatta şansıma yanımda çok eski bir arkdaşım vardı ayıldığımda, hatırlamak için onun olması iyi oldu. Bu arada ben her yıl kontrollerimi yaptıran biriyim.” dedi.