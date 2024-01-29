Ceyda Düvenci'nin konuğu Somer Sivrioğlu: Basit tarifler içeren bir kitap yazmak istiyorum

"AŞÇILIĞIM SONRADAN GELDİ"



Aşçı olma fikrinin çocukluktan gelmediğini belirten Somer Sivrioğlu, “Aslında benim şefliğim biraz daha sonradan geldi daha doğrusu aşçılığım sonradan geldi. Bilkent Üniversitesi'nden Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum. Daha sonra annemle bir restoran bar işlettik ondan sonra onlar tamamen artık o işlerden sıyrılıp Bodrum'a yerleşme kararı alınca ben de ortada kaldım açıkçası. Ne yapacağım ben şimdi dedim, bir sürü arkadaşımla yurt dışına gitmişti okulu bitirir bitirmez, dedim ki ben de gideyim bari, Avustralya'ya gittim. Hayatımın en derin yalnızlığını orada yaşadım çünkü hiç kimseyi tanımıyorsun bambaşka bir kültür” dedi.



"MUTFAĞIMIZIN PAZARLAMASINI İYİ YAPAMIYORUZ"

Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci’nin “En çok konuşulması gereken mutfaklardan biriyiz tüm dünyada neden konuşulmuyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Pazarlamasını iyi yapamıyoruz. Bizim mutfağımız yurt dışında göçmen mutfağı olarak biliniyor. Buradaki tecrübelerini ve işlerini yurt dışında yapamayan pek çok gurbetçi vatandaşımız dönercilik gibi, kebapçılık gibi işlere giriyor çünkü daha kolay. Takıyorsun, kesiyorsun, ekmeğin hazır geliyor, salatanı koyuyorsun veriyorsun.”