Ceyda Düvenci'nin konuğu Zeynep Çamcı: Türkan Şoray bana el verdi

"ALTIN PORTAKAL ALMADAN ÖNCE KENDİME MAİL ATMIŞIM"

Zeynep Çamcı, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray’la yaşadığı anıyı Düvenci'ye şöyle anlattı:

“Vildan Atasever’i Altın Portakal aldığı yıl izlemiştim. Demiştim ki ‘ne olur ben de alayım’, o zamanlar lisedeydim. İçimden geçirmiştim. Meryem filmi normalde Altın Portakal’a gitmiyordu, Altın Koza’ya gidiyordu. Sonra bir şey oldu son anda Altın Portakal’a gideceğini söyledi yönetmenimiz. Ben anladım yani o değişiklik olunca, dedim ki Altın Portakal’ı alacağız. Böyle şeyler işaret gibi geliyor bana. Ben zaten 1.5-2 yıl önce kendime mail atmışım. 'Ben Altın Portakal alacağım' diye. O mail hala duruyor. Türkan Şoray’ın jüride olduğunu duyunca kesin emin olmuştum. Kamera arkasında çalışırken onunla karşılaşmıştım ama aslında bana bakmadı. Ben kabloları topluyordum ‘Ne olur dön bana bak’ dedim içimden sonra bir şey oldu kapıdan arkasını döndü, yanında da biri vardı ‘Bir dakika’ dedi yanıma geldi, yürüdü ‘sen kimsin’ dedi, o zaman oyuncu değildim. Bana el verdi yani o kesin, o kapıdan dönüp geldiyse kesinlikle bu işi yapacaktım, hep kendi kendimi böyle bir motivasyon vermişim galiba ama bir şeyler de olmuş sihir gibi.”