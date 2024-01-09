Ceyda Düvenci'nin konuğu Zeynep Çamcı: Türkan Şoray bana el verdi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Zeynep Çamcı'yı konuk etti.
Farklı şeyler denemeyi sevdiğini belirten Zeynep Çamcı, “Sürekli aynı yolda gidince orada korku ya da başka bir şey yapma konusunda tedirginlikler daha fazla büyüyor. Ben de dedim ki, küçükken başlayayım böylelikle belli bir yaşa geldiğimde tek tip bir kariyerim olmasın. Yani izleyici algısında da galiba böyle oluyor ‘şimdi bu ne yapıyor’ gibi bir şey oluyor. Birbirinden çok farklı rollerde oynadım" dedi.
"ALTIN PORTAKAL ALMADAN ÖNCE KENDİME MAİL ATMIŞIM"
Zeynep Çamcı, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray’la yaşadığı anıyı Düvenci'ye şöyle anlattı:
“Vildan Atasever’i Altın Portakal aldığı yıl izlemiştim. Demiştim ki ‘ne olur ben de alayım’, o zamanlar lisedeydim. İçimden geçirmiştim. Meryem filmi normalde Altın Portakal’a gitmiyordu, Altın Koza’ya gidiyordu. Sonra bir şey oldu son anda Altın Portakal’a gideceğini söyledi yönetmenimiz. Ben anladım yani o değişiklik olunca, dedim ki Altın Portakal’ı alacağız. Böyle şeyler işaret gibi geliyor bana. Ben zaten 1.5-2 yıl önce kendime mail atmışım. 'Ben Altın Portakal alacağım' diye. O mail hala duruyor. Türkan Şoray’ın jüride olduğunu duyunca kesin emin olmuştum. Kamera arkasında çalışırken onunla karşılaşmıştım ama aslında bana bakmadı. Ben kabloları topluyordum ‘Ne olur dön bana bak’ dedim içimden sonra bir şey oldu kapıdan arkasını döndü, yanında da biri vardı ‘Bir dakika’ dedi yanıma geldi, yürüdü ‘sen kimsin’ dedi, o zaman oyuncu değildim. Bana el verdi yani o kesin, o kapıdan dönüp geldiyse kesinlikle bu işi yapacaktım, hep kendi kendimi böyle bir motivasyon vermişim galiba ama bir şeyler de olmuş sihir gibi.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Ceyda Düvenci İle Bambaşka Sohbetler
- Ceyda Düvenci
- Ntv
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin