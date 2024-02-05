Ceyda Düvenci'nin konuğu Atakan Çelik: Doktor olmaya hiç hevesim yoktu

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Atakan Çelik oldu.

Ceyda Düvenci’nin üniversite dönemiyle ilgili sorusuna Atakan Çelik, “Üniversite yılları insanların genelde en verimli olduğu, daha doğrusu çok boş vakitleri olduğundan dolayı farklı şeyleri deneyimlediği yıllar. En azından şimdi öyleymiş onu fark ediyorum. Yani ben mesela bomboşum, şu anlamda söyleyeyim bunu, amacıma hizmet etmedi herhalde üniversite, ben o dönemi bir geçiş olarak, kendim için çok şey yapabileceğim bir dönem olarak tanımlamıştım. Üniversitede iktisat okudum, istediğim bölüm değildi. Hep oyunculuk yapmak istiyordum fakar sayısal çıkışlıydım. Sakarya'da okudum, İstanbul'a gelir giderim, oyunculuk yaparım gibi düşüncelerim vardı. Oyunculuk yapmak istediğimden emin değildim toplum ve aile baskısından. Doktor ol ya da başka bir şey ol, mesleğini eline al gibi baskılar vardı. Babam bana doktor ol dedi ama ben beceremedim, o kadar çıkamadım yukarılara çünkü çok puan gerekiyordu ama hiç çalışkan bir adam değildim. Kazanamayacağımı anlayınca son bir ay kala sınava İstanbul’da bir bölüm tutturmak için eşit ağırlığa geçiş yaptım kendi içimde yani edebiyat çalışmaya başladım ki İstanbul’da bir bölüm kazanayım çünkü matematiğim iyiydi. Babam bunu duyunca baktı baktı ‘Oğlun şarkıcı olacakmış Nurten’ dedi kalktı gitti. Annem de anlamadı ‘Ne olmuş’ diyip duruyordu. Babam gece hiç uyuyamamış, ablama demiş ‘Bu şarkıcı olacak’ diye. Ben hep sanat peşindeydim, babam beni oradan kurtarmaya çalışıp doktor ol diyordu. Doktor olmaya da hiç hevesim yoktu. Babam şofördü, doktorluk onun için her ortama girebilir, herkesle sohbet edebilir, saygınlık duyulan bir meslek. Hala doktor olmam konusunda bir umudu var. Annem iki sene öncesine kadar ‘hadi artık yaptın oyunculuk yazarlık filan tamam hadi artık’ diyordu ‘Ne hadi artık sigortalı işime geri mi döneyim?’ diyordum. Ben bir dönem sigortacılık da yaptım 5 sene kadar kurumsal bir hayatım vardı. Sakarya’da iktisat okudum 4 sene, mezun olduktan sonra askere gittim geldim sonra sigortacılığa başladım kurumsal bir firmada” yanıtını verdi.

