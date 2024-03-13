Ceyda Düvenci'nin konuğu Demet Sağıroğlu: En çok istediğim şey gelinlik giymekti

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Demet Sağıroğlu oldu.

Ceyda Düvenci’nin “Konu aşksa büyük laflar etmemek lazım. Evlenir misin diye sana sormayacağım bu yüzden. Şu an düşünmüyor olabilirsin ama ileride seni gelinlikle görebiliriz" şeklindeki sözlerine Demet Sağıroğlu, şu yanıtı verdi:

“Evlenmedim, evlenebilirim ne olacak belli değil. En çok istediğim şey gelinlik giymekti. Çocukluktan beri gelinlik giyme hayalim vardı. Şimdi siyah gelinlik giyiyorum. Benim için evlilik çocukla alakalıydı. Çocuk yapmak istesem evlenirim diye düşünüyordum. Bu dünyaya çocuk getirmek çok zor. Bütün çocuklar benim çocuklarım. Küçükken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında anne olmak istiyorum diyordum. Olmadı olmamasının sebebi de, benim hayatımın sonuna kadar gidecek bu ilişki diyebileceğim bir ilişki olmadı. Ben evliliğin kutsallığına inanıyorum. Çocuğun anne ve babayla büyümesi gerektiğini düşünüyorum çünkü travması oluyor çocukların ayrıldıktan sonra, mutlaka bir yerinde bir acısı kalıyor. Onu istemediğim için çocukta yapmadım."