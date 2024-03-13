Ceyda Düvenci'nin konuğu Demet Sağıroğlu: En çok istediğim şey gelinlik giymekti

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Demet Sağıroğlu oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Konu aşksa büyük laflar etmemek lazım. Evlenir misin diye sana sormayacağım bu yüzden. Şu an düşünmüyor olabilirsin ama ileride seni gelinlikle görebiliriz" şeklindeki sözlerine Demet Sağıroğlu, şu yanıtı verdi:
“Evlenmedim, evlenebilirim ne olacak belli değil. En çok istediğim şey gelinlik giymekti. Çocukluktan beri gelinlik giyme hayalim vardı. Şimdi siyah gelinlik giyiyorum. Benim için evlilik çocukla alakalıydı. Çocuk yapmak istesem evlenirim diye düşünüyordum. Bu dünyaya çocuk getirmek çok zor. Bütün çocuklar benim çocuklarım. Küçükken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında anne olmak istiyorum diyordum. Olmadı olmamasının sebebi de, benim hayatımın sonuna kadar gidecek bu ilişki diyebileceğim bir ilişki olmadı. Ben evliliğin kutsallığına inanıyorum. Çocuğun anne ve babayla büyümesi gerektiğini düşünüyorum çünkü travması oluyor çocukların ayrıldıktan sonra, mutlaka bir yerinde bir acısı kalıyor. Onu istemediğim için çocukta yapmadım."
KAYAHAN İLE NEDEN KÜSTÜĞÜNÜ ANLATTI
Demet Sağıroğlu, Kayahan ile küstükleri dönemle ilgili olarak şunları söyledi:
“Evet öyle oldu. Erken olduğunu düşünüyordu, benim hazır olmadığımı düşünüyordu. Ben bir süre istemiştim. Süre geldiğinde gittim yine reddetti, ben de gittim. Sonra 2-2.5 sene küstü bana. Sonra ben Kınalı Bebeği çıkardım. Süheyla Yengi eski menajerimiz ile haber yolladı bana ‘Gelsin kızımı göreyim’ diye. Gittim ‘Dinledin mi şarkılarımı?’ dedim ‘Hayır’ dedi. Sonra ‘Ben sana şarkılar vereceğim’ dedi. Kayahan Abi şu zamana kadar kimseye şarkı vermedi, bana 3 tane bedava şarkı verdi; Şikayetim Var, Sana Kaldı, Teslim Olun. Hatta sözü müziği bana ait olan Ne Acı’ya şiir yazdı, sesini kattı. Bana böyle bir vefa gösterdi. İkinci albümü sahiplendi, prodüktörüydü."
“ATATÜRK’ÜN ÖNÜNDE ŞARKI SÖYLEMEK İSTERDİM”
Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci’nin “Geçmişten böyle elini uzatıp istediğin birine dokunup bugüne getireceksin ve bir şarkıyı birlikte söyleyeceksin deseler kimi getirir söylersin, ne söylersin?” sorusuna da yanıt verdi.
Demet Sağıroğlu, “Ben Elton John'u çok isterdim yani bir düet yapmayı. Elton John haricinde de tabii ki Atatürk'ün önünde şarkı söylemek isterdim, ona da mikrofon uzatmak isterdim. Fikrimin İnce Gülü’nü söylerdim ona" dedi.
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