Ceyda Düvenci'nin konuğu Gamze Cizreli: Risk almadan ilerlemek zor

“BEN EDEBİYATÇI DEĞİLİM”



Ceyda Düvenci’nin “Bu kitabı satın aldığımızda geliri nereye gidiyor?” sorusuna Gamze Cizreli, “Türk Eğitim Vakfı’nda kız öğrenciler için Bir Kıvılcım Yeter adı altında bir burs fonu oluşturduk. Üniversite eğitimine devam edemeyen maddi imkansızlıklardan dolayı, kız öğrencilerin tamamen burs fonuna gidiyor. Şimdi de 50.000'e ulaştı. 3 ayda 50.000 baskı çok da iyi gidiyor yani türünde çünkü ben bir edebiyatçı değilim. Bir iş otobiyografisi aslında bu, kitap ilk defa böyle bir adede ulaştı. Çok da mutluyum. Yazarlık zor ama yazarlık şöyle çok zor, çok içe odaklanma gerektiren bir süreç. Benim işim de dışa dönük bir iş. Bu kitabı yazmaya Ocak 2023’te başladım, Eylül 2023’te yayınevine teslim ettim. 9 aylık bir süreç ama yazın tamamen kapandım ve kitabı yazmaya odaklandım” yanıtını verdi.