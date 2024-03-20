Ceyda Düvenci'nin konuğu Gamze Cizreli: Risk almadan ilerlemek zor

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu girişimci ve iş insanı Gamze Cizreli oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Neden Ateşle Oynayanlar?” sorusuna Gamze Cizreli şu yanıtı verdi:
“Çünkü aslında girişimcilik, bunu metaforla söyleyeceğim; birincisi zaten işim aslında restorancılık mutfaktayım ateşin başındayız aslında orada da mutfakta ateşle oynuyoruz. Onun dışında aslında hayat girişimcilik bu yolculuk bir yerde risk almadan, ateşle oynamadan bir şekilde yol almak çok zor. O konforlu alandan çıkmak için ateşle oynamak gerekiyor onun için de ismi bu. Bir de çocukluğumdan kalma bir hatıram var; çocukken kandilleri biz yakardık, karanlıklar aydınlığa dönerdi. O hatıra benim gözümün önünden hiç gitmiyor. Bazen bir kıvılcım yeter, o kıvılcımın ateşe dönmesi için yazdım kitabı.”
“BEN EDEBİYATÇI DEĞİLİM”
Ceyda Düvenci’nin “Bu kitabı satın aldığımızda geliri nereye gidiyor?” sorusuna Gamze Cizreli, “Türk Eğitim Vakfı’nda kız öğrenciler için Bir Kıvılcım Yeter adı altında bir burs fonu oluşturduk. Üniversite eğitimine devam edemeyen maddi imkansızlıklardan dolayı, kız öğrencilerin tamamen burs fonuna gidiyor. Şimdi de 50.000'e ulaştı. 3 ayda 50.000 baskı çok da iyi gidiyor yani türünde çünkü ben bir edebiyatçı değilim. Bir iş otobiyografisi aslında bu, kitap ilk defa böyle bir adede ulaştı. Çok da mutluyum. Yazarlık zor ama yazarlık şöyle çok zor, çok içe odaklanma gerektiren bir süreç. Benim işim de dışa dönük bir iş. Bu kitabı yazmaya Ocak 2023’te başladım, Eylül 2023’te yayınevine teslim ettim. 9 aylık bir süreç ama yazın tamamen kapandım ve kitabı yazmaya odaklandım” yanıtını verdi.
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