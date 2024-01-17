Ceyda Düvenci'nin konuğu Prof. Dr. Burak Doğangün: Unutabilmek çok hoştur

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Burak Doğangün oldu.



Prof. Dr. Burak Doğangün, Ceyda Düvenci’nin “Bebektir anlamaz için neler düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna; “Geleneksel adlı kitabımda bundan bahsetmiştim, bebeğin zihnine geçiyor. Bir miktar gelip geçiyor. Biz yetişkinlerin bir riski var, unutmak ile inkar etmeyi karıştırmak. İnkar etmek, ‘hayır olmadı ki’ gibi bir yaklaşım var. Canın yanıdğında hayır canım yanmadı demek gibi, evet canın yandı. İnkar olmamalı. Unutabilmek çok hoştur" yanıtını verdi.



"BEBEK FİZİKSEL VE RUHSAL OLARAK GÜÇLÜ BİR CANLI"

Prof. Dr. Burak Doğangün, Ceyda Düvenci’nin “Bebek kısmında kitabında ruhu ele almışsınız. Sezeryan ya da normal doğumda bebeğe bırakmışsınız. Ruhsal anlamda bu doğru mu?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Bebek anne karnında bile algılar. Annenin tercüman olması durumu vardır. Normal doğum sırasında yüksek düzeyde bir oksitosin salınıyor. Oksitosin temelde annelik fonksiyonlarını artırıyor, ilk sütün gelmesine yardımcı oluyor, rahmin kasılmasını sağlıyor ve biyolojik toparlanmanın da zeminini oluşturuyor. Dolayısıyla bu anlamda bir pozitiflik var ama ben genel olarak şunu yapmaya çalışıyorum, tek bir faktör üzerinden çocuk bozulmaz ve tek bir faktör üzerinden ruhsal olarak da iyileşmez Bunlar çoklu faktörlerdir, mümkün olan en kısa zamanda ışığı tutup farkındalık sağlarsak her zaman için umut var. Bebek fiziksel ve ruhsal olarak güçlü bir canlı” yanıtını verdi.

