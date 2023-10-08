Çöp Adam'ın son set gününden duygusal veda

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı Star TV'in sevilen dizisi “Çöp Adam”ın son set gününde Füsun Demirel duygusal sözlerle diziye veda etti.

Çöp Adam'ın son set gününden duygusal veda

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan "" dizisi, önümüzdeki çarşamba akşamı final yapıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı dizinin bugünkü son setinde dizide Aysel’i canlandıran usta oyuncu Füsun Demirel'den duygusal bir veda paylaşımı geldi. 

Demirel, çektiği videoda, “Çöp Adam dizisinin son çekim günündeyiz. Biraz hüzün var. Çünkü hem birbirimizle vedalaşmak, hem oynadığımız karakterle vedalaşmak çok kolay bir şey değil bizler için… Ne yapalım? Güzel bir işti… Ama her şeyin bir sonu var. Yeni projelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer bakalım karşımıza ne çıkacak? Bana hangi karakter çıkacak bakalım…” sözlerine yer verdi.

Çöp Adam'ın son set gününden duygusal veda - 1

Önceki gün rol arkadaşları Elçin Sangu ve Elçin Afacan ile neşeli pozlarını paylaşan Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok sevdiklerim Elçin'ler arasında dilek tuttum. Gelinim ve kızım artık bana emanet. Gözüm gibi bakacağım."

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...