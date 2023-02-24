Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin topladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulunan İngiliz oyuncu Daniel Craig, 100 milyon sterlinin üzerinde bağış toplanmasına yardımcı oldu. James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat vererek ikonik role veda eden İngiliz oyuncu, bağışta bulunanlar için teşekkür mesajı yayınladı.

Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin topladı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından dünyaca ünlü birçok isim seferber oldu. Sinema tarihinin ünlü karakteri James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu , yaklaşık iki hafta önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Oyuncunun çağrısı üzerine 100 milyon sterlinin üzerinde para toplandı.

Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin topladı - 1

Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalışan 54 yaşındaki aktör, depremlerden bu yana 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu. 

Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin topladı - 2

Craig teşekkür konuşmasında “Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaza döndü, yüzbinlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC’i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın" dedi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...