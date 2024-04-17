David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Güzel karıma mutlu yıllar

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.
Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham, 50 yaşına bastı. David Beckham, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Paylaşımında daha önce görülmemiş kareleri yayınlayan ünlü isim, aylar önce eşiyle arasındaki diyaloğu da gündeme getirmeden edemedi.
"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"
Eski futbolcu, paylaşımına "Güzel karıma mutlu yıllar... Bu doğum gününe girerken geriye dönüp bakmalı ve başardığın, başardığın ve inşa ettiğin ile gurur duymalısın, Posh (Havalı) spice, iş kadını ve tabii ki bir İngiltere kaptanıyla evlenerek... Ama en büyük başarın çocuklarındır, onlara rehberlik et, onları sev ve onlara öğret. Seni kelimelerin ötesinde seviyorlar, hepimiz seni çok seviyoruz. Özel bir gün geçir hepsini hak ediyorsun. 50 ve fit... Dürüst oluyorum" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan son dönemde David Beckham'ın hayatını konu alan belgesel ile gündemde olan Victoria Beckham, bir röportajı esnasında "İşçi sınıfı bir aileden geliyorum" demişti.
Victoria Beckham'ın bu yorumu üzerine David Beckham "Dürüst ol" diyerek eşinden "Baban seni okuldan hangi arabayla alıyordu?" sorusunu cevaplamasını istemişti.
Eşinin ısrarlarına karşı koyamayan Victoria Beckham, "Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı" cevabını vermek zorunda kalmıştı. David Beckham da teşekkür ederek odadan çıkmıştı.
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