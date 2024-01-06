Demet Akbağ: Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi

Usta oyuncu Demet Akbağ, Ata Demirer ile üç projede yer aldı. Oyuncu, Demirer ile çalışmanın nasıl olduğunu paylaştı.
Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Akbağ "Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi" dedi. Oyuncu "Ata Demirer ile oynamanın en güzel özelliği bir iş yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz, tatil yapıyorsunuz arada da sizi kamerayla çekiyorlar. Kulis çok keyifli, kamera arkası çok keyifli. Gerçekten çok gülüyoruz" dedi
"SAÇIM HİÇBİR İŞLEME DAYANMIYOR"
Demet Akbağ, "En sevmediğim yerim saçlarım. Çok ince telli. Sürekli sette bir şey çekerken saçım hiçbir işleme dayanmıyor. Devamlılık tutturamazlar benim saçımla. Bu yüzden elimizden geldiği kadarıyla bugüne kadar yaptığım tüm işlerde peruk kullandık. Bazen karakter gereği peruk şart ama ben kullanmak zorundayım. Çünkü saçım boyaya, föne, maşaya asla dayanmaz” dedi.
Oyuncu "Yaklaşık 10 yıldır o maddeler, dolgular filan hiçbirini yaptırmadım" ifadelerini kullandı.
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