Demet Akbağ: Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi

Usta oyuncu Demet Akbağ, Ata Demirer ile üç projede yer aldı. Oyuncu, Demirer ile çalışmanın nasıl olduğunu paylaştı.



Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Akbağ "Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi" dedi. Oyuncu "Ata Demirer ile oynamanın en güzel özelliği bir iş yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz, tatil yapıyorsunuz arada da sizi kamerayla çekiyorlar. Kulis çok keyifli, kamera arkası çok keyifli. Gerçekten çok gülüyoruz" dedi