Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye

Murat Boz'un doğum gününde depremzede gençlerin eğitimi için yaptığı bağış çağrısına, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kayıtsız kalmadı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye

Deprem felaketinin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı 'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti.

"TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM"

Daha önce Ahbap Derneği'ne depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulunan Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak şöyle yazmıştı:

"'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - 1

"CANLARIM, TEŞEKKÜR EDERİM"

Depremlerin ilk gününden beri yardım için kolları sıvayan isimlerden olan - çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalamadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.

Kendisine gelen bildirimi Instagram sayasından paylaşan Boz, "Canlarım, teşekkür ederim" notunu yazarak Özdemir ve Koç'u etiketledi.

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