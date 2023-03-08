Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye

Deprem felaketinin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti.

"TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM"



Daha önce Ahbap Derneği'ne depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulunan Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak şöyle yazmıştı:

"'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum."