Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Yaralanmanın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği belirtildi

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.



Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı da aktarıldı

Raporda ayrıca, Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi.

Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'de devam edilecek.

