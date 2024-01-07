Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira ve aşkı bitti

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki söylentiler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Özkan ile Torreira, söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken, yaz aylarında ABD tatilinde görüntülenmişlerdi.

Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Bu tarihten sonra birlikte çekildikleri fotoğraflarla aşklarını sık sık gözler önüne seren Devrim Özkan ile Lucas Torreira, sarf ettikleri cümlelerle de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişti.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın birlikteliği sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler.