Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış

Bir süredir ekranlardan uzak olan , Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış - 1

Peş peşe tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, havuzdaki kahvaltısıyla poz verememesiyle ilgili "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış - 2

28 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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