Dilan Çiçek Deniz'den tatil pozları: Havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış

Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



Peş peşe tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, havuzdaki kahvaltısıyla poz verememesiyle ilgili "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.