Doğu Demirkol'un yeni programı Alelade Show'un yayın tarihi belli oldu

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı Doğu Demirkol İle Alelade Show, 17 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor.



Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği talk show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturuyor.

