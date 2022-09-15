Doğu Demirkol'un yeni programı Alelade Show'un yayın tarihi belli oldu

Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'un, her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı 'Alelade Show' adlı programının yayın  tarihi belli oldu.

Doğu Demirkol'un yeni programı Alelade Show'un yayın tarihi belli oldu

Haberler 15.09.2022 - 10:42

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Doğu Demirkol'un Alelade Show'u yakında Star'da başlıyor

Doğu Demirkol'un Alelade Show'u yakında Star'da başlıyor

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Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı  İle , 17 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor.

 Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği talk show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturuyor.

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“Doğu Demirkol İle Alelade Show” 17 Eylül Cumartesi Star’da!

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