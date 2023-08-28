Doğum için gün sayıyorlar: Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni pozlar

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.



Şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.



Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık hamile Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı. "BENİ HATIRLADIN MI?" Öte yandan karnı burnunda pozlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Mola'nın "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı son karelere binlerce beğeni ve yorum geldi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin