Doğum için gün sayıyorlar: Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni pozlar

8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Aksakallı, eşiyle yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Doğum için gün sayıyorlar: Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni pozlar

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan , nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

Doğum için gün sayıyorlar: Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni pozlar - 1

Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık hamile Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı.

Doğum için gün sayıyorlar: Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni pozlar - 2

"BENİ HATIRLADIN MI?"

Öte yandan karnı burnunda pozlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Mola'nın "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı son karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

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