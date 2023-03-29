Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları iddia edilmişti. Şallı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması

Ünlü model ve sunucu 'nın yaklaşık 4 sene önce evlendiği iş insanı Uğur Akkuş’la boşanma noktasına geldiği iddia edilmişti. Oğlu Pars’ın vefatının ardından zor günler geçiren Şallı'nın Akkuş’la fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya atılmıştı. Şallı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması - 1

Şallı ''Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Herşeyin hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...