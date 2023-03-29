Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması

Şallı ''Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Herşeyin hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

