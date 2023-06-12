Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

Ebru Şallı'nın 2019 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yaşananların ardından Şallı'dan açıklama geldi.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş'un, Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Akkuş'un dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

ŞALLI'DAN  AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan , "Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - 1

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili gözlerden uzak sürdürdükleri beraberliklerinde bir dönem kriz yaşamış ancak yeniden bir araya gelmişti.

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