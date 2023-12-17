Ege 28 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden seslendirdi

Pop müziğin 1990'lı yıllardaki en sevilen isimlerinden Ege, 28 yıl sonra sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Ege, sözü ve müziği kendisine ait olan "Delice Bir Sevda" şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti.

Dillere pelesenk olan ve günümüzde hala çalınmaya devam eden "Delice Bir Sevda" için yeniden kamera karşısına geçen Ege'nin klibini Yavuz Selin Kılınç yönetti. Sanatçıya klibinde dansçılar eşlik etti.