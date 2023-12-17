Ege 28 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden seslendirdi

90'lı yılların ünlü pop şarkıcısı Ege, 1995’te çıkardığı ve uzun yıllardır dillerden düşmeyen “Delice Bir Sevda” şarkısını tekrar seslendirdi ve şarkıya yeni bir klip çekti.

Ege 28 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden seslendirdi

Pop müziğin 1990'lı yıllardaki en sevilen isimlerinden Ege, 28 yıl sonra sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Ege, sözü ve müziği kendisine ait olan "Delice Bir Sevda" şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti.

Dillere pelesenk olan ve günümüzde hala çalınmaya devam eden "Delice Bir Sevda" için yeniden kamera karşısına geçen Ege'nin klibini Yavuz Selin Kılınç yönetti. Sanatçıya klibinde dansçılar eşlik etti.

Ege 28 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden seslendirdi - 1

28 yıl sonra yaptığı sürprizle hayranlarının karşısına çıkan Ege, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biliyorum ki bu şarkı anılarınızın değerli bir parçası ve diliyorum ki çocuklarınızın da anılarının bir parçası olsun" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya doğruladı: Evet, şarkıda vokal yapan benim

Serenay Sarıkaya doğruladı: Evet, şarkıda vokal yapan benim

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...