Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten yeni paylaşım

Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğrafı paylaşan Öztürk, "Ben de özledim ben de" ifadelerini kullandı.



Beyazıt Öztürk'ün bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.