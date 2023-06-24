Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten yeni paylaşım

Son olarak "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında boy gösteren Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdeledi.
Beyazıt Öztürk “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.
Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğrafı paylaşan Öztürk, "Ben de özledim ben de" ifadelerini kullandı.
Beyazıt Öztürk'ün bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya