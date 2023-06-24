Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten yeni paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'un ekranlara döneceğini açıklayan Beyazıt Öztürk, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Beyaz Show sahnesinde çekilen bir fotoğrafı yayınlayan ünlü isim, özlemini dile getirdi.

Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten yeni paylaşım

Son olarak "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında boy gösteren Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdeledi.

Beyazıt Öztürk “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten yeni paylaşım - 1

Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğrafı paylaşan Öztürk, "Ben de özledim ben de" ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk'ün bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...