Elçin Sangu'dan Peri'ye veda: Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz

"PERİ'YE VEDA EDİYORUM"



Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa "Peri’ye veda ediyorum. Beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek… Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta" notunu düştü.



Sangu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"GELİNİM VE KIZIM BANA EMANET"



Öte yandan Çöp Adam'ın Aysel'i Füsun Demirel de son set gününden kareler paylaşmıştı. Ünlü isim rol arkadaşları Elçin Sangu ve Elçin Afacan ile paylaşımında "Çok sevdiklerim Elçin'ler arasında dilek tuttum. Gelinim ve kızım artık bana emanet. Gözüm gibi bakacağım" ifadelerini kullanmıştı. ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



4 Ekim akşamı 29. bölümüyle ekranlara gelen Çöp Adam dizisine; Sarp'ın intikam hırsı ve Tamer'in şaşırtan hamlesi damga vurdu. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar... ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI